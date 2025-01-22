Солдат КНДР, вероятно, пытался покончить с собой, когда его захватили в плен

Украинские военные недавно снова захватить в плен солдата из КНДР. Впоследствии начали появляться детали относительно этого.

Максим, который служит в 95 ОДШБР, рассказал, как вел себя северокорейский военный, когда его захватили. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Был тяжелый бой

Боец рассказал, что в тот день войска КНДР были активными и в течение почти всего дня пытались идти в штурм наших позиций.

Он объяснил, что по ним активно работали дроны со сбросами. Северокорейцы шли группами по 6 – 7 человек. По словам нашего защитника, все оккупанты, которые шли в штурм, тогда получили ранения.

Солдата КНДР, которого позже взяли в плен, увидели с дрона уже после боя. военный предполагает, что он дезориентировался и не знал, что выйдет к украинским позициям. Наши воины пошли проверить, чьи движения зафиксировал БпЛА.

Солдат сначала был послушным

Сначала они не поняли, кто перед ними, и думали, что это россиянин.

Потом, когда он к нам вернулся, то стало понятно, что это корейская внешность. Это далеко не якут, мы уже научились их различать. Было понятно, что это кореец,

– объяснил Максим.

С пленным общались жестами. Военный также предполагает, что северокореец не понял, кто они такие, потому что был очень послушным.

Пленного должна была забрать машина, оказать ему помощь. Когда они пришли на точку, то солдат КНДР начал вести себя иначе. Он резко разбежался и ударился головой в столб. Вероятно, он хотел покончить с собой.

Неизвестно, с чем это связано, но это может быть приказ командира.