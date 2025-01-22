Максим, який служить у 95 ОДШБР, розповів, як поводився північнокорейський військовий, коли його захопили. Про це пише 24 Канал із посиланням на телемарафон.

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Був тяжкий бій

Боєць розповів, що у той день війська КНДР були активними та протягом майже всього дня намагались йти в штурм наших позицій.

Він пояснив, що по них активно працювали дрони зі скидами. Північнокорейці йшли групами по 6 – 7 людей. За словами нашого захисника, всі окупанти, які йшли в штурм, тоді зазнали поранень.

Солдата КНДР, якого пізніше взяли у полон, побачили з дрона уже після бою. військовий припускає, що він дезорієнтувався та не знав, що вийде до українських позицій. Наші воїни пішли перевірити, чиї рухи зафіксував БпЛА.

Солдат спочатку був слухняним

Спочатку вони не зрозуміли, хто перед ними, та думали, що це росіянин.

Потім, коли він до нас повернувся, то стало зрозуміло, що це корейська зовнішність. Це далеко не якут, ми вже навчились їх розрізняти. Було зрозуміло, що це кореєць,

– пояснив Максим.

Із полоненим спілкувались жестами. Військовий також припускає, що північнокореєць не зрозумів, хто вони такі, бо був дуже слухняним.

Полоненого мала забрати машина, надати йому допомогу. Коли вони прийшли на точку, то солдат КНДР почав поводитись інакше. Він різко розбігся та вдарився головою в стовп. Ймовірно, він хотів накласти на себе руки.

Невідомо, з чим це пов'язано, але це може бути наказ командира.