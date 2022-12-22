Россияне придумали новый вид психологической пытки для пленных украинцев, – Лубинец

Россияне продолжают терроризировать украинское население. Оккупанты придумали новый способ психологической пытки для пленных украинцев.

Омбудсман рассказал, что украинских пленных оккупанты вывозят из мест содержания якобы на обмен, а затем возвращают в колонии. При этом захватчики говорят, что Украина отказывается менять.

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Какие действия власти

В Украине это рассматривают как разновидность психологической пытки. Лубинец подчеркнул, что Украина не отказалась ни от одного человека, предложенного российской стороной на обмен.

Кроме того, омбудсман напомнил, что Украина постоянно поднимает вопрос об обращении с нашими пленными на международном уровне.

Благодаря этому давлению условия содержания в последнее время улучшились. По словам Лубинца, об этом свидетельствуют и вернувшиеся из плена.

Украина возвращает своих граждан из плена: коротко