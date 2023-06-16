Украина нашла 11 пленных украинцев, которых Россия передала Венгрии, и знает их имена

Накануне стало известно, что РПЦ передала Венгрии украинских военнопленных. Украина не только нашла их местонахождение, но и поименно знает каждого защитника.

Уполномоченный по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко поделился деталями. Он отметил, что 11 пленных защитников действительно удерживают на территории Венгрии.

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О защитниках собрали все необходимые данные

Собственно, сбор и анализ информации о пропавших без вести во время военных действий – одно из приоритетных направлений деятельности Котенко.

Благодаря слаженной работе команды Уполномоченного было установлено, что на территории Венгрии в настоящее время находится 11 защитников Украины, которых страна-агрессор удерживала как военнопленных,

– отметил он.

Теперь известны имена и фамилии наших защитников. Также доступна информация о маршруте, по которому их транспортировали в Венгрию. О том, что герои в плену, сообщили родственникам, а также соответствующим правоохранительным органам.

Обратите внимание, что до сих пор о 7 из 11 военных, чье место содержания удалось установить, не было совершенно никакой информации.

Они продолжат учитываться как пропавшие без вести при особых обстоятельствах в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Их оттуда вычеркнут только тогда, когда защитники попадут в Украину.

Внимание! По этим номерам телефонов вы можете сообщить о пропавших без вести в будние дни:

горячая линия: 0 800 339 247,

личный номер Уполномоченного: (099) 792-01-26.

Премьер и МИД Венгрии ничего не знали

Журналисты Free Europe сообщили, что Жолт Семен, вице-премьер Венгрии, лично договаривался с РПЦ. Поэтому об этом не знали ни в МИДе, ни в канцелярии премьер-министра. По сути, это вызвало серьезное возмущение в правительстве страны.

Все четыре наших источника в унисон заявили: все освобождение произошло под единоличным наблюдением Жолта Семьена, никто не был инициирован правительством, которое иначе отвечало бы за подготовку и организацию такого дипломатически чрезвычайно чувствительного шага с участием трех стран,

– говорят в издании.