Это откроет ящик Пандоры: почему Россия боится отпускать пленных журналистов

Свободные медиа просто невозможно представить в России. Они там абсолютное инородное тело, которое тоталитаризм никогда не примет. Любые попытки создать свободные СМИ заканчиваются провалом. Журналисты переходят на сторону пропаганды, эмигрируют из России или получают тюремный срок. Государственная система не допускает свободомыслия.

Просто сейчас по меньшей мере 30 украинских медийщиков находятся в российских тюрьмах незаконно. Они не были комбатантами, не брали в руки оружия, но ФСБ считает их не менее опасными, чем украинских воинов. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Дмитрий Хилюк из Киевской области, Ирина Левченко из Мелитополя, Владислав Есипенко из Крыма – все они и другие наши медийщики привыкли работать в независимых СМИ и нести правду о том что происходит вокруг. Когда российские оккупанты захватили наши территории, то журналисты буквально попали под прицел.

Гражданские журналисты Максим Левин и Алексей Чернышев были казнены россиянами на Киевщине, десятки других – взяты в плен. Потому что журналистика (а не пропаганда) буквально противоречит российским ценностям и несет реальную опасность режиму. Режиму, не терпящему правды.

Журналист на вес военного

В течение прошлого года Украине удалось освободить четырех журналистов из российского плена:

Наримана Джеляла,

Максима Буткевича,

Романа Борща,

Александра Гудилина.

Максим, Роман и Александр имели журналистский бэкграунд, были комбатантами и находились в российских тюрьмах с 2022 года. Нариман – единственный из этого списка, кто был гражданским журналистом, но его удерживали почти три года. Даже не имея на то реальных оснований. Только сфабрикованное дело.

Возвращение наших медийщиков в 2024 году было историческим событием, ведь за 2022 – 2023 годы Россия не отдала нам ни одного журналиста, которых она незаконно захватила. После общения с представителями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными становится понятно, что Россия сознательно не хочет отдавать медийщиков, фактически выставляя "цену" на обмен за медийщика как за военного. Именно поэтому возвращать наших журналистов было и есть крайне сложно.

Особым примером является Виктория Рощина. Девушка два раза оказывалась в оккупации. Впервые – в начале вторжения. Ее задержали российские силовики и отпустили из тюрьмы только после того, как она публично на видео заявила, что не имеет никаких претензий к российской стороне.

Второй раз журналистка сознательно поехала на оккупированные территории летом 2023-го. Вика имела миссию – говорить о наших людях в оккупации, показывать российские преступления, пытки и невыносимость жизни под полным российским контролем. Но россияне задержали ее снова и вели себя не лучше, чем с военнопленными.

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А мы уже не раз видели, в каком состоянии Россия возвращает наших защитников и сколько времени им нужно на восстановление после пребывания в колониях.

Россияне долго не хотели возвращать Рощину, понимая, что для них она не менее ценна, чем военный. Когда дело дошло до обмена, то Вики не было среди тех, кого нам отдали. В конце, российская сторона сообщила о смерти журналистки во время этапирования. Без всяких подробностей. Просто смерть девушки в возрасте 27 лет.

Почему Россия затягивает с обменами журналистов

Россия не терпит правды. Потому что в войне правды она всегда проигрывает. Язык России – это сила, принуждение, пропаганда. Не говорить о проблеме, а замолчать ее. На белое говорить черное и наоборот. Это прямо противоречит подходам украинских медийщиков.

Российских правоохранителей возмущает то, что наши медийщики могут рассказывать о чем-то без прикрас, а не так, как пишут пособия по пропаганде. А еще россияне понимают, что отдать Украине журналиста означает открыть ящик Пандоры.

Медийщики в российских тюрьмах переживают те же пытки, что и военные. Но военный после освобождения может закрыться в себе, не давать интервью и не рассказывать об ужасах российского плена, как по этическим, так и моральным соображениям. Не каждый захочет ворошить воспоминания, приносящие боль.

У медийщиков это происходит несколько иначе. К примеру, освобожденный из российского плена журналист и комбатант Максим Буткевич становится голосом наших людей в заключении. Он не молчит, а дает интервью, выступает на конференциях в Украине и за рубежом, чтобы донести правду. Потому что нести правду – это миссия журналиста. На которую он пойдет несмотря ни на что.

Именно поэтому россияне так боятся отдавать наших медийщиков. Зная, что они не будут молчать и наиболее полно и фактологически смогут описать ужасы российских колоний. России точно не нужно, чтобы об этом слышал свободный мир.

Как помочь в освобождении журналистов

Российский режим не терпит правды и огласки. Когда из российской тюрьмы в 2019-м освободили Олега Сенцова – помогла огласка. Акции FreeSentsov проходили в разных областях Украины, его публично поддержали Европейская киноакадемия, американский ПЕН-клуб, Берлинский кинофестиваль, актеры и режиссеры с именами по всему миру. В поддержку Сенцова выходили с митингами в столицах мира, таким образом придавая проблеме огласку и осуществляя давление на политиков. Именно это заставляет россиян не скрывать проблему и со скрипом, а отдавать Украине медийщиков.

Похожие истории были и с Джелялом и Буткевичем. Украина смогла освободить медийщиков в частности потому, что их адвокацией занимались заграницей. О них говорили и в конце концов эти голоса были услышаны.

В марте 2025-го в Киеве состоялась акция в поддержку незаконно заключенного журналиста Дмитрия Хилюка. Мероприятие состоялось в рамках акции "Не молчи. Плен убивает" от Ассоциации семей защитников "Азовстали". И это правильные сигналы. Огласка может и должна работать.

Именно поэтому в апреле мы организуем фотовыставку, посвященную 30 украинским журналистам, которые незаконно удерживаются в российском плену. Она пройдет при поддержке фонда "Возрождение" в инфохабе Европарламента, чтобы наши медийщики были в фокусе политиков высокого уровня.

Центральной фигурой будет Виктория Рощина, которую россияне буквально замучили. Мы должны показать миру, что бывает, если молчать о пленных. Время играет не в нашу пользу. Поэтому, не молчим, потому что плен убивает.