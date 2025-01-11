Почему в документах пленных из КНДР указана Тува: в ОП объяснили, для чего это нужно

Украина впервые взяла в плен солдат КНДР, что фактически подтверждает ее участие в войне против Украины. У одного из них обнаружили военный билет, указывающий, что он якобы житель республики Тувы, которая находится под контролем России.

Советник президента Дмитрий Литвин объяснил, почему так произошло. Об этом пишет 24 Канал.

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Россия выдает такие документы

По словам советника президента россияне пытаются скрыть, что в войне против Украины участвуют солдаты КНДР, поэтому выдают им документы республики Тува или других подконтрольных России народов.

Но эти люди – реально корейцы. Они из Северной Кореи и сейчас, собственно, цель того, чтобы их показать журналистам, – чтобы все увидели, что это люди из Северной Кореи, а не из Тувы или Якутии,

– подчеркнул Литвин.

Украина взяла в плен двух солдат КНДР. Сотруднику СБУ удалось установить, что им 20 и 25 лет. Один из них был солдатом в армии Северной Кореи, а другой – снайпером-разведчиком.

Подобно первым пленных россиян в начале полномасштабного вторжения, они тоже утверждают, что ехали на обучение, а не на войну против Украины.

Общение с такими пленными общаются через перевод и в сотрудничестве с южнокорейской разведкой.