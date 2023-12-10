Вывезли в Россию – и больше никаких известий: в Харькове родные защитников Мариуполя вышли на акцию

В Харькове семьи защитников Мариуполя вышли на акцию-призыв. О большинстве военных нет информации уже более полутора лет.

Как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, каждое напоминание о военных, защищавших Мариуполь – это борьба за них. Родные надеются, что в конце концов их сыновья, мужья, братья, родители и друзья наконец-то вернутся домой.

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О многих нет никакой информации

По данным родных, в настоящее время в российском плену находятся более 2 тысяч защитников Мариуполя. Со многими последний раз связывались еще во время боевых действий на "Азовстале". С тех пор прошло 580 дней – и о многих до сих пор нет никаких известий.

В ноябре 2023 г. в Координационном штабе констатировали, что фактически Россия с лета заморозила процесс обмена пленными. Украина активно работает над тем, чтобы возобновить этот процесс. Почему Россия так действует – читайте в материале 24 Канала

На акцию пришла Оксана, сын которой уже полтора года находится в плену. Она призвала украинское общество не забывать о пленных военных. Нужно усиленно работать, чтобы всех удалось вернуть домой.

Я жду сына. Он защитник Мариуполя. Вышел из "Азовстали" – и уже полтора года в плену. Прошел Еленовку. Мы с внучкой ждем нашего героя. Всех ждем! В последний раз связывались с ним перед выходом из "Азовстали" 19 мая. Красный Крест подтвердил его в плену, долго боролись за это. Хочу напомнить о наших пленных. Их много. Нам нужно сражаться, чтобы вернуть всех наших героев. Им там очень тяжело. Их пытают,

– сказала Оксана.

Родные защитников Мариуполя вышли на акцию в Харькове / Фото 24 Канала

На акцию пришла и Лиза, муж которой находился в Мариуполе еще с 16 февраля 2022 накануне полномасштабного вторжения. Он вместе со всеми героями вышел из "Азовстали" в мае. Теперь с ним нет связи.

С этого времени он находится в плену 18 месяцев. Знаю, что вывезли в Россию, но никаких известий нет. И связи тоже. Я держусь, потому что он там держится. Знаю, что ему труднее чем мне. Поэтому я должна здесь держаться и ждать его. Дождемся,

– заметила Лиза.

О многих пленных нет ни одного известия еще с мая 2022 года / Фото 24 Канала

Украинские пленные: коротко