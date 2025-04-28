Нас бросали на мясо, столько трупов, – пленный из Крыма рассказал о российской армии

Российское командование продолжает отправлять своих солдат в "мясные штурмы". Не останавливают оккупантов даже огромные потери личного состава.

О том, как российское командование отправляет военных на штурмы, несмотря на значительные потери, читайте в материале 24 Канала.

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Как россияне бросают военных "на мясо"

Житель Керчи Леонид Читаев подписал контракт с российской армией, чтобы избежать тюрьмы за хранение конопли. На фронте ему удалось выжить в "мясном штурме", после чего оккупант попал в плен к ВСУ.

По словам пленного, военных продолжают "бросать на мясо". В то же время Россия продолжает замалчивать реальные потери на фронте.

Столько трупов, какой смысл в этом? Зачем людей так уничтожать? Тоже у кого-то дома семья, сын, дочь, внучка..

– сказал Читаев.

Мужчина добавил, что жалеет, что присоединился к российской оккупационной армии под влиянием "нездоровой пропаганды".

Мне жаль, что так Россия поступила, что бомбит мирные украинские города,

– подчеркнул он.

Напомним, недавно украинские десантники взяли в плен 23-летнего гражданина Узбекистана, который воевал на стороне российской армии. Пленный рассказал, что пошел служить, чтобы избежать тюрьмы и получить гражданство.