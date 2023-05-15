Нового ничего не видел, – пленный из псевдореспублики о нулевом обеспечении от России

Пленный так называемой "ЛНР" заявил, что Россия не обеспечивает своих солдат новой одеждой. Мобилизированным приходится самостоятельно покупать все – от костюма до бронежилета.

Украинские защитники взяли в плен российского военнослужащего родом из Луганска. Как Россия бросает на произвол судьбы своих военнослужащих, сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в ВСУ.

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Хочешь одеться – иди на рынок

Боевик псевдореспублики Константин Гончаров попал в плен в ВСУ вблизи населенного пункта Белогоровка. 56-летний мужчина начал работать в армии еще до начала полномасштабного вторжения – в армии так называемой "ЛНР" он уже более 2,5 лет. В тылу был обычным поваром, однако в 2022 году его перевели в штурмовое подразделение.

Пленный признался украинским военным, что за все время службы ни разу не видел ничего нового в армии. Муж признался, что его заставили покупать самостоятельно даже костюм повара, когда он был в тылу.

"Дал 5,5 тысячи рублей за кусок тряпки. Китель нормальный, а штаны – надо надевать с мылом, потому что они мне как трико", – заявил оккупант.

По словам пленника, на фронте "модные" только кадыровцы – они приезжают в хорошем и новом снаряжении. Российским солдатам приходится покупать все самостоятельно. Пленный жалуется, что за время службы он только однажды получил от армии одежду. Более того, ему выдали не новое, а снаряжение уволенного солдата.

Я нового ничего не видел, хотя по телевидению говорят, что в полном комплекте есть одежда для военнослужащих,

– рассказал пленный.

Солдат заявил, что лишь впоследствии понял, где есть одежда для военных – на рынке. По словам пленника, если хочешь одеться "по-модному", то нужно самостоятельно все покупать. Даже бронежилет или разгрузочный жилет нужно искать на рынке.

"Тысяч 50 выбросишь или больше", – заявил оккупант об "обеспечении" от России.

Кроме того, контрактники и мобилизованные псевдореспублики очень боятся контрнаступления. Они считают, что Россия может их запросто бросить, ведь своих военнослужащих она держит в тылу.

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Как в Луганской области избегают мобилизации

Гончаров заявил, что некоторые мужчины в Луганской области просто не выходят из домов, чтобы не попасть на фронт. К примеру, он приводит своего соседа, который боится выйти за пределы дома с 2014 года.

"Сидит дома в доме, выходит только вечером, на огороде поковыряется и спать", - говорит коллаборант.

Пленный считает такую тактику "рабочей", потому что за 9 лет мужчина так и не попал в руки военных. Отдельно Гончаров подчеркнул, что в таких условиях сосед до сих пор жив.