Нам говорили, что все ништяк, – пленный оккупант рассказал, как командование обманывало бойцов
Оккупант Александр Иванченко родом из Уссурийска Он один из тех, кто первыми заходил на Киевщину из Беларуси 24 февраля 2022 года. Теперь военный страны-агрессора находится в плену.
Захватчик пожаловался, что командиры постоянно обманывали. Слова российского пленного передает 24 Канал.
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"Когда приезжали, видели, что все не так"
Иванченко воюет с 2016 года. Россиянин рассказал, что в первый день полномасштабной войны вторгся в Украину вместе с другими захватчиками с территории Беларуси. Пленный отметил, что командиры постоянно врут "обычным" военным.
Зачитывались листовки, наши "положительные" моменты, где-то закрепившиеся, где-то "взяли". Потом, когда нашли выход в Интернет, этого нет. К примеру, та же артиллерия очень редко попадала в наши цели, которые командиры давали. Нам говорили, что все "ништяк", все работает, но в конце когда приезжали, это не так,
– подчеркнул оккупант.
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