Стадом пошел за другими, – оккупант попытался объяснить сыну, почему отправился убивать украинцев
Вооруженные Силы каждый день уничтожают оккупантов, а также некоторых русских солдат берут в плен. Во время допросов у захватчиков, конечно, развязывается язык, и они открыто и "искренне" говорят о том, почему пошли убивать людей.
Собственно, наши защитники взяли в плен оккупанта Александра Иванченко из Уссурийска на Дальнем Востоке России. Воевал он от 24 февраля 2022 года и был одним из тех боевиков, которые заходили на Киевщину, – сообщает 24 Канал.
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"Ребенок должен знать правду"
У Иванченко дома есть женщина и сын – по его словам, не кровный. У пленника спросили, что бы он сказал ребенку, если бы он поинтересовался, что он делал во время начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Стадом шел за другими просто-напросто. Больше, наверное… Умнее не смогу ответить. Я не смогу ему сказать в глаза, что я выполнял приказ или что-нибудь другое. Я не смогу. Ребёнок должен правду знать,
– сказал военный.
Также он еще раз констатировал, что правда в том, что он следовал за другими по инерции убивать людей. Вместе с тем он согласился, что мог не выполнять преступные приказы, хотя и заверил, что якобы на его руках нет крови.
Российские пленные: последнее
- Недавно стало известно, что нацгвардейцы взяли в плен командира роты 70-го гвардейского мотострелкового полка, дислоцирующегося в городе Шали в Чечне. Об этом рассказал полковник Николай Уршалович.
- Кроме того, на Таврическом направлении военнослужащие Вооруженных Сил захватили боевиков русского отряда "Шторм-Z". Это подразделение сформировано в большинстве своем из бывших заключенных мужчин, поэтому Кремль его использует как "пушечное мясо".
- Следует отметить, что Украина обращается с российскими пленными в соответствии с уставами и нормами международных конвенций. Скажем, военные живут в адекватных условиях и им даже показывают кино о том, почему русская армия является абсолютным злом.