Стадом пошел за другими, – оккупант попытался объяснить сыну, почему отправился убивать украинцев

Вооруженные Силы каждый день уничтожают оккупантов, а также некоторых русских солдат берут в плен. Во время допросов у захватчиков, конечно, развязывается язык, и они открыто и "искренне" говорят о том, почему пошли убивать людей.

Собственно, наши защитники взяли в плен оккупанта Александра Иванченко из Уссурийска на Дальнем Востоке России. Воевал он от 24 февраля 2022 года и был одним из тех боевиков, которые заходили на Киевщину, – сообщает 24 Канал.

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"Ребенок должен знать правду"

У Иванченко дома есть женщина и сын – по его словам, не кровный. У пленника спросили, что бы он сказал ребенку, если бы он поинтересовался, что он делал во время начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Стадом шел за другими просто-напросто. Больше, наверное… Умнее не смогу ответить. Я не смогу ему сказать в глаза, что я выполнял приказ или что-нибудь другое. Я не смогу. Ребёнок должен правду знать,

– сказал военный.

Также он еще раз констатировал, что правда в том, что он следовал за другими по инерции убивать людей. Вместе с тем он согласился, что мог не выполнять преступные приказы, хотя и заверил, что якобы на его руках нет крови.

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