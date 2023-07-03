Они набрасывают своим, а по телевизору говорят, что герои, – пленный россиянин о своей армии

Российские оккупанты признают, что картинка их пропаганды противоположна реальным событиям на поле боя. На самом деле, те, кого выдают за "героев" русской армии, кроют огнем своих же солдат.

Об этом рассказал российский пленный Козловский Виталий. Видео, где кафир рассказывает о том, какая же на самом деле русская армия, получил 24 Канал от украинских спецслужб.

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В частности, тот рассказал, что российские военные способны даже бить по своим, когда того требуют обстоятельства боя. Не смотрят ни на что, когда пытаются удержать позиции: обстреливают всех вертолетов.

Там свои, там бой идет, а они не разбираются, с вертолета набрасывают. Я просто в шоке был, а потом по телевизору говорят – вот герои. Это ужас какой-то! У меня объяснений нет. Как и оправданий их действиям,

– говорит пленник россиянин.

Захвачен в плен оккупант родом из Новосибирской области. Рассказывает, что лучше сядет в тюрьму на 10 лет, но обратно не вернется.

Оккупант рассказал о "героях" российской армии: видео

Потери русской армии

По состоянию на 3 июля российская армия потеряла в войне против Украины уже более 230 тысяч человек и многие техники. Кстати, украинские военные успешно продвигаются по линии фронта. Следовательно, потерь и пленных каждый день будет становиться все больше, как и трофейной техники.

Главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус уже рассказал о трофейного на Запорожском направлении. Однако она не в очень хорошем состоянии. Говорит, что россияне просто на заранке. Мол, оружия в таком состоянии он еще не видел.