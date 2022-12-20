В плен попал оккупант, 5 раз убегавший из российского войска

Россия восполняет потери личного состава заключенными. Кроме этого, военное руководство оккупантов ничего не сообщает солдатам, когда отправляет их на передовую.

Об этом рассказал пленный россиянин. Видео с ним было опубликовано в Службе безопасности Украины.

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"Однажды повели нас на полигон. Дали выстрелять 10 патронов. Нас ничего не учили. Говорили, что 2-3 дня и мы поедем домой", – отметил военнопленный.

Лгали о передовой

Однако после обещаний возвращения в Россию командование захватчиков заявило, что нужно пойти на разведку, постоять на обороне. По словам пленника, часть людей ушла и потом все узнали, что их повели на мясо.

"Потом вторая группа ушла, их взяли в кольцо и расстреляли. Когда мы об этом узнали, то сложили оружие. У нас было 135 человек, нас закрыли в темную комнату. Нас убеждали, что будем во второй или третьей линии, а людей начали водить на передовую и никому об этом рассказывали", – отметил россиянин.

Рассказ пленного захватчика: смотрите видео

Выжил один из 12

Оккупант сказал, что он служил в девятом полку, который захватывал Мариуполь в Донецкой области. По словам россиянина, группировку постоянно "пускали на мясо" и остались только заключение.

Сколько раз меня пытались отправить вперед, но все сознавал и убегал из девятого полка. Меня находили 5 раз и возвращали обратно. Многие отказывались, убегали, но ей заставляли. Их вывозили на позиции, несмотря на их желания, – сказал россиянин.

Он отметил, что после всех побегов его и 11 человек отправили на позицию. То есть нужно было сидеть в окопах. Следовательно, он попал в плен к украинским силам обороны.

"Когда мы туда приехали, нас начали обстреливать со всех сторон. Одиннадцать человек умерли. Я остался один", – добавил россиянин.

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