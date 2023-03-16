Расстреливали за неисполнение приказа, – вагнеровец жалуется о жестокости командования

Пленный вагнеровец жалуется на свое командование, которое расстреливает тех, кто отказывается воевать. Также оккупант рассказал о безумных потерях.

В сети опубликовали видео, где пленный вагнеровец Игорь Ильин рассказывает, что его командование расстреливает военных, отказывающихся выполнять приказ, передает 24 Канал.

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Что говорит вагнеровец о потерях

По словам пленника, это произошло в тренировочном лагере в городе Уссурийск. 7 января инструктор вагнеровцев с позывным "Бандитом" расстрелял нескольких человек.

Затем кафир обратился к жителям России, он призывает их отказаться идти воевать в Украину. Он также сказал, что ПИК Вагнера является обманывающей террористической организацией.

Вагнеровец заявил, что украинские военные защищают свои дома, в то время как вагнеровцы "как животные нападают".

Пленный заявил, что потери среди вагнеровцев значительны, также многие боевики получили ранения.

Он добавил, что за последние три дня в третьем штурмовом своде ПИК Вагнера 12 раненых и 3 погибших.

История ПВК "Вагнера" подходит к концу