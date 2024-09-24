Производственный анекдот: что продемонстрировали испытания ракеты "Сармат"

В российском Плесецке во время испытаний взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат". Она должна нести ядерный заряд, но во время испытательных запусков ядерные боеголовки на ракетах не устанавливаются.

"Сармат" – это приспособление для очень узкого круга людей. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян, озвучив, что как только об этой ракете было заявлено, можно было понять, что представляет собой это изделие.

Смотрите также У Путина отреагировали на провальное испытание ракеты "Сармат"

Мир не воспринимает угрозы Кремля, а для запуска "Сармата" Россия не имеет технологий

Опытные специалисты, со слов Асланяна, сразу сказали, что у России нет технологий для выполнения определенных намеченных задач, которые были возложены на "Сармат", и что ракета не взлетит.

"Россияне что-то там рыли в земле, пороха насыпали в мешочек, со спичками баловались, рано или поздно должно было взорваться. Если взять фокус-группу, выйти с опросом на улицу и спросить, что люди думают относительно российского "Сармата", все только пожмут плечами. Это запугивание – концентрация страха, которая людьми уже не воспринимается", – озвучил Асланян.

Ведущий отметил, что Кремль уверен, что с утра и до ночи весь мир конспектирует, что происходит в России, что все припадают к радиоприемникам и телевизорам, слушая о событиях на ее территории, ее испытаниях. Однако на самом деле, на взгляд Асланяна, это совсем не так, более того – мало кто из иностранцев вообще знает о существовании "Сармата".

У русских постоянно что-то взрывается, они постоянно что-то изобретают, у них вообще все не так, как у всех и им это нравится. Для нас "Сармат" – это производственный анекдот, для всего остального мира – только повод спросить, а что это такое,

– считает Асланян.

На космодроме Плесецк OSINT-аналитики 22 сентября зафиксировали неудачное испытание ракеты РС-28 "Сармат". Это российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Имеет дальность полета более 11 тысяч километров и может нести боеголовку весом 100 тонн.

На спутниковых снимках виден большой кратер, размером примерно 62 метра в ширину, а также значительные повреждения на стартовой площадке и вблизи нее на месте пусковой шахты. Это свидетельствует о том, что ракета взорвалась после зажигания или запуска. Это четвертая неудачная попытка испытания "Сармата".