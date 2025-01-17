"Военные опасны": Плетенчуку и двум офицерам не разрешили пообедать в заведении Киева

Спикер Военно-морских Сил рассказал о том, что ему и двум товарищам, тоже военным, отказали в просьбе пообедать в одном из столичных заведений. Дмитрий Плетенчук раскритиковал отношение части общества к защитникам.

Так, спикер ВМС поделился в посте в Facebook историей, которая случилась с ним и коллегами, передает 24 Канал.

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Плетенчуку не дали пообедать в хостеле Киева

По словам Плетенчука, девушка на ресепшене хостела Hostel Vshokoladi в Киеве отказала ему "вместе с двумя уважаемыми офицерами в униформе" пообедать в заведении. Свой отказ она обосновала тем, что, мол, "военные – опасны".

Далее капитан 3 ранга попросил у девушки телефон руководителя заведения, а в ответ снова прозвучали отказ и самоуверенность.

Плетенчук подчеркнул, что этот случай – доказательство того, что до сих пор есть часть общества, которая стремится оставаться в стороне от войны и не хочет с пониманием относиться к ветеранам.

Я всегда стараюсь держать себя в руках, потому что мой ПТСР – это лайт версия того, через что прошли штурмовики. Но у ребят, конечно, может возникнуть куча вопросов на вроде "стоило ли их защищать",

– подытожил спикер ВМС.

Напомним, в ресторане Noice в Оболонском районе Киева отказались обслуживать военного. Работник заведения сказал, что запретило руководство.