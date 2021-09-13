Плевок в лицо не только Зеленскому, – Жернаков о заблокированной судебной реформе Советом судей

На заседании Совета судей состоялся абсолютно спланированный саботаж. Признаки этого видели еще несколько лет назад.

Предупреждение, что Совет судей может заблокировать судебную реформу именно таким образом, звучали и сейчас. Об этом в эфире 24 канала сказал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

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Жернаков: ответственность – на Зеленском

По его словам, Совет судей – это не игрок, который принимает решение. На него формально возложили обязанность законом, автором которого является Президент Украины Владимир Зеленский.

Это плевок в лицо не только президенту, его Офису, но и всем гражданам Украины,

– отметил Жернаков.

Он считает, что у Офиса Президента, в частности у Зеленского, есть множество инструментов для того, чтобы убедить, договориться или побудить Совет судей выполнить требования закона.

После неудачного голосования за Этический совет вспыхнул скандал . Журналистка Наталья Соколенко и представительница группы "Солидарность" Александра Устинова заблокировали заседание суда. Представители Фемиды просто сбежали с него.

"Ответственность – полностью на Зеленском. Прежде всего (он должен – 24 канал) высказать позицию относительно того, что его же прогрессивный закон (который воспринимают и в Украине, и за рубежом как успех) заблокировали "ноунеймы" из Совета судей", – сказал председатель DEJURE.

Если же позиции не будет как считает Жернаков, это будет означать, что президента все полностью устраивает. "Означает, что это была изначально игра, чтобы показать, будто бы мы имеем какой-то прогресс", – добавил он.

Жернаков прокомментировал заблокированную Советом судей реформу: смотрите видео

Судебную реформу заблокировали: причина