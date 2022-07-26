В Киеве рекомендуют не купаться на 20 пляжах: где лучше не отдыхать

В столице Украины было проведено исследование качества воды в зонах массового отдыха. По результатам проверки, купаться не рекомендуют на территории 20 пляжей и баз отдыха Киева.

Исследование воды провела Госпродпотребслужба. Отбор образцов был проведен в период с 4 по 6 июля 2022 года.

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Где в Киеве отдыхать не стоит

По данным Госпродпотребслужбы, отобранные показатели воды не отвечают санитарным нормам на таких пляжах:

"Венеция";

"Радуга";

"Детский";

"Золотой";

"Молодежный";

"Предмостная Слободка";

"Радуга";

"Тельбин"

"Центральный";

"Троещина";

"Черторой";

"Галерный";

"Вербный";

"Пущая Водица".

Отдых без купания возможен на таких базах отдыха:

"Билла";

"Наталка";

"Верхняя";

"Редьчина";

"Синеозерная";

"Голубь".

В Госпродпотребслужбе уточнили, что образцы воды проверяли по следующим показателям:

запахи – вода не должна обладать несвойственными ей запахами интенсивностью более одного балла;

– вода не должна обладать несвойственными ей запахами интенсивностью более одного балла; водородный показатель (pH) – не может выходить за нормативное значение на границе 6,5 – 8,5;

– не может выходить за нормативное значение на границе 6,5 – 8,5; лактозопозитивные кишечные палочки – не более 5 тысяч на кубический дециметр.

В ведомстве также напомнили, что в этом году в Киеве официально не было открытия пляжного сезона.

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