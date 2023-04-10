Купаются и играют в волейбол: у одесситов уже начался пляжный сезон, несмотря на запреты ОВА
Как только в Одессе столбик термометра достиг 13 градусов тепла, горожане вышли на пляжи и даже начали купаться. Однако ОВА строго-настрого запретила посещать эти места.
Одесситы уже начали активно играть волейбол на пляжах. Соответствующие кадры обнародовали в сети, информирует 24 Канал.
Важно На пляжах Одессы установили ограждения из-за минной опасности, но люди на них не обращают внимания
У одесситов начался пляжный сезон
Несмотря на запреты Одесской ОВА, местные жители уже вышли на пляжи – они купаются в море и играют в волейбол. Это заметили на пляже "Дельфин" и 13 станции Фонтана.
Что происходит на одесских пляжах: смотрите видео
Людей просят соблюдать дистанцию от побережья
В ОК "Юг" сообщалось, что после штормовой погоды море может приносить "неприятные сюрпризы" к побережью. Поэтому одесситы должны быть внимательны и помнить о необходимости соблюдения дистанции от края воды.
Что известно о запретах Одесской ОВА
Одесская мэрия и ОВА предупреждали, что запрещено находиться на пляже, поскольку на побережье проведены соответствующие работы для обеспечения обороны региона.
В связи с высокой угрозой жизни и здоровью людей на территории пляжей Одессы установлены таблички об опасности.
К тому же запрещено выходить на воду с использованием плавсредств. Посещение запретных зон на пляжах может привести к трагическим последствиям.
Трагические случаи на пляжах Одесщины
- Ранее на известном курорте Затока на Одесщине возле берега взорвалась мина. К сожалению, не обошлось без жертв, также есть раненый.
- По данным спикера главы Одесской ОВА Сергея Братчука, погибли два человека, еще один человек получил ранения.
- 21 июня 2022 года на один из одесских пляжей выбросило вражескую противокорабельную мину и она сдетонировала возле села Сычавка. Взрыв поразил около 100 метров территории вокруг боеприпаса.
- А 11 июня в селе Грибовка мужчина, несмотря на запрет, пошел отдыхать на пляж с семьей. Он решил проверить глубину воды, но наткнулся на российскую мину. В итоге случай закончился трагедией.