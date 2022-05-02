Плодотворная работа продолжается: еще один российский танк сгорел дотла после фейерверка

По состоянию на 2 мая потери россиян составляют уже 23,8 тысячи солдат. В то же время, количество уничтоженных танков уже достигло 1 048 единиц.

Генштаб отмечает, что только за минувшие сутки прибавилось 22 единицы уничтоженных танков. И их количество постоянно растет. Помогает в этом 92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко.

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Плодотворная работа по уничтожению врага продолжается

Видеодоказательство филигранной работы бригады опубликовали в соцсетях. Защитники добавили, что плодотворная работа продолжается. Их инициативу оценили и комментаторы. Среди самых популярных:

Верим! Еб**те их, ребята!

Ребята наши, Вы самые лучшие! Мы вас ждем!

Молодцы. Прекрасная работа. Слава ВСУ

Еще один российский танк сгорел дотла после фейерверка: смотрите видео

Потери российской армии: последние данные

По данным британской разведки, с начала войны Россия пустила в действие более 120 батальонных тактических групп – примерно 65% всей наземной боевой силы. На восстановление их мощности уйдут годы.

Украинцы действительно стремительно уничтожают врага. Только за сутки:

Бойцы ССО уничтожили 2 танка – Т-90 и Т-80БВМ. Кроме того, поврежден 1 МТ-ЛБ. Еще один бронетранспортер уничтожен.

На Запорожье ВСУ обезвредили почти 80 оккупантов и ликвидировали немало вражеской техники. Как впоследствии добавил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, среди уничтоженной техники 6 танков.

На рассвете возле острова Змеиный ВСУ уничтожили 2 российских катера. Начальник Одесской ОВА сообщил, что говорится о катерах типа "Раптор". Ликвидировать их удалось с помощью турецких беспилотников Bayraktar.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки наши бойцы отбили 10 атак российских оккупантов, а также уничтожили: 2 танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной техники, 10 единиц автомобильной техники противника.

Разведка Британии о сокрушительных потерях России в войне: детали в видео