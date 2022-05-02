Генштаб зазначає, що лише за минулу добу додалося 22 одиниці знищених танків. І їх кількість постійно зростає. Допомагає у цьому 92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка.

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Плідна робота зі знищення ворога триває

Відеодоказ філігранних обстрілів із зброї бригади опублікували у соцмережах. Захисники додали, що плідна робота триває. Їхню ініціативу оцінили і коментатори. Серед найпопулярніших:

Віримо! Їб**те їх, хлопці!

Хлопці наші, Ви найкращі! Ми Вас чекаємо!

Молодці. Чудова робота. Слава ЗСУ

Ще один російський танк згорів дощенту після феєрверку: дивіться відео

Втрати російської армії: останні дані

За даними британської розвідки, з початку війни Росія пустила у дію понад 120 батальйонних тактичних груп – приблизно 65% від усієї наземної бойової сили. На відновлення їхньої потужності підуть роки.

Українці й справді стрімко знищують ворога. Лише за одну добу:

Бійці ССО знищили 2 танки – Т-90 і Т-80БВМ. Крім того, пошкоджено 1 МТЛБ. Ще один бронетранспортер знищено.

На Запоріжжі ЗСУ знешкодили майже 80 окупантів та ліквідували чимало ворожої техніки. Як згодом додав секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, серед знищеної техніки є 6 танків.

На світанку поблизу острова Зміїний ЗСУ знищили 2 російських катери. Начальник Одеської ОВА повідомив, що мовиться про катери типу "Раптор". Ліквідувати їх вдалося за допомогою турецьких безпілотників Bayraktar.

Лише на території Донецької та Луганської областей за минулу добу наші бійці відбили 10 атак російських окупантів, а також знищили: 2 танки, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої техніки, 10 одиниць автомобільної техніки противника.

До теми – розвідка Британії про нещадні втрати Росії у війні: деталі у відео