Генштаб зазначає, що лише за минулу добу додалося 22 одиниці знищених танків. І їх кількість постійно зростає. Допомагає у цьому 92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка.
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Плідна робота зі знищення ворога триває
Відеодоказ філігранних обстрілів із зброї бригади опублікували у соцмережах. Захисники додали, що плідна робота триває. Їхню ініціативу оцінили і коментатори. Серед найпопулярніших:
- Віримо! Їб**те їх, хлопці!
- Хлопці наші, Ви найкращі! Ми Вас чекаємо!
- Молодці. Чудова робота. Слава ЗСУ
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Втрати російської армії: останні дані
За даними британської розвідки, з початку війни Росія пустила у дію понад 120 батальйонних тактичних груп – приблизно 65% від усієї наземної бойової сили. На відновлення їхньої потужності підуть роки.
Українці й справді стрімко знищують ворога. Лише за одну добу:
- Бійці ССО знищили 2 танки – Т-90 і Т-80БВМ. Крім того, пошкоджено 1 МТЛБ. Ще один бронетранспортер знищено.
- На Запоріжжі ЗСУ знешкодили майже 80 окупантів та ліквідували чимало ворожої техніки. Як згодом додав секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, серед знищеної техніки є 6 танків.
- На світанку поблизу острова Зміїний ЗСУ знищили 2 російських катери. Начальник Одеської ОВА повідомив, що мовиться про катери типу "Раптор". Ліквідувати їх вдалося за допомогою турецьких безпілотників Bayraktar.
- Лише на території Донецької та Луганської областей за минулу добу наші бійці відбили 10 атак російських окупантів, а також знищили: 2 танки, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої техніки, 10 одиниць автомобільної техніки противника.
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