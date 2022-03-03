Плотина ДнепроГЭС открыта для передвижения транспорта

В Запорожье завершили необходимые работы по усилению обороны Плотины ДнепроГЭС. Власти отметили, что это один из стратегически важных объектов региона.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

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Плотина ДнепроГЭС открывается для передвижения транспорта, но пока только с левого на правый берег, – говорится в сообщении.

Напомним, что с 28 февраля в Запорожье введен комендантский час. Также в городе временно остановили движение общественного транспорта по плотине ДнепроГЭС и мостам через Днепр.

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