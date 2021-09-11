Пнул в живот и ударил дверью по голове: водитель-хам из Запорожья получил наказание

В Запорожье 10 сентября водитель одной из маршруток напал на 82-летнего мужчину и избил его. Очевидцы говорят, что водитель пнул пассажира ногой в живот и ударил кулаком в лицо.

Причиной агрессии водителя стала якобы большая сумка мужчины, который пытался зайти в маршрутку. Другие пассажиры вызвали полицию.

Напомним "Задолбал уже": в Запорожье маршрутчик ударил пенсионера дверью по голове

Водителя уволили

Полиция задержала водителя маршрутки по подозрению в нанесении легких телесных повреждений. Однако окончательно преступление квалифицируют после того, когда 82-летний мужчина пройдет все необходимые обследования для определения степени тяжести травм.

Фирма, в которой работал горе-водитель, уже уволила его. Его ждет уголовная ответственность.

За свой поступок водитель маршрутки может получить штраф в размере от 850 до 1 700 гривен, общественные или исправительные работы, до 6 месяцев тюрьмы или ограничение свободы до 2 лет.

Последние конфликты в маршрутках

28 августа 2021 года в Днепре ребенок получил ожоги в маршрутке из-за того, что прикоснулся к радиатору, который был открытым. Мэрия все отрицает.

30 августа 2021 года в Киеве в маршрутке рассыпался стеклянный люк. Обломки травмировали по меньшей мере 2 пассажирок, но водитель отказался остановиться и оказать им медицинскую помощь.

3 сентября суд во Львове освободил от наказания мужчину, который еще в декабре 2020 года напал на пассажира пригородной маршрутки и нанес ему 6 ударов ножом.

В полиции призвали сообщать по номеру 102 о любом произволе водителей общественного транспорта, в частности в отношении людей, имеющих право на льготный проезд (пенсионеров, ветеранов АТО и других).