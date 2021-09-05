И по Арбату тоже, – главнокомандующий ВСУ не против проехаться на танке по Москве

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил желание проехаться на танке по центру Москвы, в частности по Красной площади и старейшей улице города – Арбату.

Валерий Залужный хотел бы, чтобы на танке был украинский стяг. Об этом он рассказал в интервью Янине Соколовой.

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Во время проезда танком играли бы украинские песни

В финальной части интервью журналистка задавала Залужному вопросы от зрителей, среди которых один было как раз таки о желании проехаться танком по Красной площади. На него главнокомандующий ВСУ ответил утвердительно и добавил, что проехался бы еще и по Арбату – самой старой улице столицы. На танке была бы украинская символика, а везде бы играли украинские песни.

Однако Валерий Залужный пошутил, что делал бы это осторожно, потому что Московская площадь является памятником.

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