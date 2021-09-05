Валерій Залужний хотів би, щоб на танку був український стяг. Про це він розповів в інтерв'ю Яніні Соколовій.

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Під час проїзду танком грали б українські пісні

У фінальній частині інтерв'ю журналістка задавала Залужному питання від глядачів, серед яких одне було якраз таки про бажання проїхатися танком по Красній площі. На нього головнокомандувач ЗСУ відповів ствердно і додав, що проїхався б ще й по Арбату – найстарішій вулиці російської столиці. На танку була б українська символіка, а всюди б грали українські пісні.

Однак Валерій Залужний пожартував, що робив би це обережно, бо московська площа є пам'ятником.

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