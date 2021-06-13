По чашке кофе и вперед, – Аваков вспомнил, как освобождали Мариуполь

Арсен Аваков вспомнил, как 13 июня 2014 года Мариуполь освобождали от оккупации. Министр внутренних дел поделился текстом, который написал после освобождения города.

Аваков привел хронику событий по освобождению Мариуполя. Операция длилась менее суток.

Кстати Освобождение Мариуполя: в городе состоялся Марш украинских сил – фото, видео

Освобождение Мариуполя

Аваков отметил, что операция началась в 04:50. Все ключевые опорные пункты террористов тогда взяли под контроль, а снайперские точки уничтожили.

Жаль, что Мариуполь сегодня разбудили выстрелы - но город сталеваров должен жить и работать не под диктовку бандитов!

– написал министр.

Чиновник продолжил, что в 10:08 задержали 11 террористов и на блокпосту в сторону Донецка задержали автомобиль, который был полностью загружен вооружением. Впоследствии над городским советом Мариуполя вывесили украинский флаг.

"Так завершилось освобождение украинского Мариуполя от пророссийских сепаратистов", – добавил Аваков.

Вечером того же дня над городом взвился сине-желтый флаг. Министр отметил, что гордится действиями украинских сил.

Помню все… от пулеметов "Скала" без станин, которые достали для обстрела бетонных ограждений врага на Греческой .. до переброски смельчаков азовцев – в кедах и с десятком броников на всех – утвердили с командирами схему штурма и взаимодействия в кабинете за столом – по чашке кофе – и вперед,

– подытожил Аваков.

Советуем прочитать День освобождения Мариуполя: как город спасли от "русского мира"

Битва за Мариуполь, смотрите видео: