Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил 24 Каналу, что все постепенно. Он добавил, что украинцы отреагировали с шутками на разрешение бить вблизи Харькова. Мол, якобы "неподалеку" этого города даже отдаленные регионы страны-агрессора.

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Куда можно ударить в России

Впоследствии появились красные "буйки" для ударов по территории России – 200 миль. Это ориентировочно 320 километров. Однако, до этого расстояния немало вражеских объектов.

У меня есть такая фантазия – город Липецк. Там есть Липецкий военный аэродром. Там столько самолетов расположено,

– подчеркнул Ступак.

Враг имеет большое количество разнообразных военных объектов. Например, исследовательские научно-конструкторские лаборатории, институты, которые проектируют ракеты и изготавливают детали к радарам.

"Нам только вооружение нужно и все. Думаю, что на полтора – два месяца так Украина точно будет загружена, пока все эти объекты уничтожат. А потом уже действительно можно эти "буйки" расширять и растягивать", – сказал бывший сотрудник СБУ.

Москва пока что не интересует Украину. Она не имеет большого значения в этих атаках. То есть сначала удары по военным объектам врага, квазивоенным, а дальше – надо смотреть.

Что еще надо уничтожать на российской территории

Можно сколько угодно не смотреть телевизор в России, однако рано или поздно придется иметь дело с людьми, которые это делают. Ступак добавил, что надо уничтожать российское эфирное телевидение. Все, чтобы у россиян хотя бы немного расчистились мозги.

"Это на уровне фантазии. Мы же не можем уничтожить все российское эфирное телевидение. Даже, если там будет уничтожена Лубянка, это не повлияет на россиян", – подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

Они привыкли мыслить тем, что им дают "сверху". То есть – для россиян "нормально" ждать приказов и без них ничего не делать. А людей, которые могут в России организовать определенное протестное мероприятие, пока что нет.

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