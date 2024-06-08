Колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив 24 Каналу, що усе поступово. Він додав, що українці відреагували з жартами на дозвіл бити поблизу Харкова. Мовляв, нібито "неподалік" цього міста навіть віддалені регіони країни-агресорки.

Дивіться також Є лише один спосіб: як Кремль може відповісти на удари по Росії західною зброєю

Куди можна вдарити в Росії

Згодом з'явилися червоні "буйки" для ударів по території Росії – 200 миль. Це орієнтовно 320 кілометрів. Однак, до цієї відстані ще чимало ворожих об'єктів.

У мене є така фантазія – місто Липецьк. Там є Липецький військовий аеродром. Там стільки літаків розташовано,

– наголосив Ступак.

Ворог має велику кількість різноманітних військових об'єктів. Наприклад, дослідні науково-конструкторські лабораторії, інститути, які проєктують ракети та виготовляють деталі до радарів.

"Нам лише озброєння потрібно і все. Думаю, що на півтора – два місяці так Україна точно буде завантажена, поки всі ці об'єкти знищать. А потім вже дійсно можна ці "буйки" розширювати й розтягувати", – сказав колишній співробітник СБУ.

Москва поки що не цікавить Україну. Вона не має великого значення у цих атаках. Тобто спочатку удари по військових об'єктах ворога, квазівійськових, а далі – треба дивитися.

Що ще треба знищувати на російській території

Можна скільки завгодно не дивитися телевізор в Росії, проте рано чи пізно доведеться мати справу з людьми, які це роблять. Ступак додав, що треба знищувати російське ефірне телебачення. Усе, аби у росіян бодай трохи розчистилися мізки.

"Це на рівні фантазії. Ми ж не можемо знищити все російське ефірне телебачення. Навіть, якщо там буде знищена Луб'янка, це не повпливає на росіян", – наголосив колишній співробітник СБУ.

Вони звикли мислити тим, що їм дають "згори". Тобто – для росіян "нормально" чекати наказів і без них нічого не робити. А людей, які можуть в Росії організувати певний протестний захід, поки що немає.

Дозвіл США на удари по Росії