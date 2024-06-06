Як-от США не дозволили бити вглиб російської території. Навіть обмежене використання західної зброї змусило путінську еліту серйозно перейматися. Росіяни дійсно можуть відповісти, але не воєнним шляхом. Військовий експерт Петро Черник назвав 24 Каналу єдиний спосіб, як вони це можуть зробити.

До теми Кремль погрожує "фатальними наслідками": що для України означає дозвіл на удари по Росії

Лише несиметрична відповідь

Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков сказав, що Захід завжди дозволяв Україні завдавати ударів своїм озброєнням по Росії. З огляду на таку заяву, можна сказати, що Кремль "проковтнув" такий новий крок з боку західних країн.

Якщо ядерну зброю винести за дужки, росіяни не мають чим відповісти у конвенційній частині військової справи. Вони вже застосували проти українців весь наявний арсенал озброєння – від пістолета Макарова та автомата Калашнікова до зброї, яка нібито не має аналогів, як-от ракети Х-47.

Кремль може відповісти лише у несиметричний спосіб. Себто загрожувати життю світових лідерів та здійснювати теракти на різноманітних об'єктах інфраструктури. Приміром, газопровід Уренгой – Помари – Ужгород чи нафтопровід "Дружба".

"На мій погляд, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли саме вони (росіяни – 24 Канал). Вони показали, що готові грати без правил та на персональному рівні", – сказав Петро Черник.

Зверніть увагу! У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли під час виїзного засідання уряду 15 травня. З пораненням його доправили до лікарні. Нападника затримали.

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