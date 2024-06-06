Как, например, США не позволили бить вглубь российской территории. Даже ограниченное использование западного оружия заставило путинскую элиту серьезно беспокоиться. Россияне действительно могут ответить, но не военным путем. Военный эксперт Петр Черник назвал 24 Каналу единственный способ, как они это могут сделать.

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Только несимметричный ответ

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Запад всегда позволял Украине наносить удары своим вооружением по России. Учитывая такое заявление, можно сказать, что Кремль "проглотил" такой новый шаг со стороны западных стран.

Если ядерное оружие вынести за скобки, россиянам нечем ответить в конвенционной части военного дела. Они уже применили против украинцев весь имеющийся арсенал вооружения – от пистолета Макарова и автомата Калашникова до оружия, которое якобы не имеет аналогов, например ракеты Х-47.

Кремль может ответить только несимметричным способом. То есть угрожать жизни мировых лидеров и осуществлять теракты на различных объектах инфраструктуры. К примеру, газопровод Уренгой – Помары – Ужгород или нефтепровод "Дружба".

"На мой взгляд, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли именно они (россияне – 24 Канал). Они показали, что готовы играть без правил и на персональном уровне", – сказал Петр Черник.

Обратите внимание! В премьера Словакии Роберта Фицо стреляли во время выездного заседания правительства 15 мая. С ранением его доставили в больницу. Нападавшего задержали.

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