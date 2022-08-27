МАГАТЭ сформировало состав миссии на ЗАЭС, – СМИ

Международное агентство по атомной энергии уже сформировало состав комиссии, которая отправится в Украину. Предварительно известно, что на Запорожскую АЭС приедет глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси и более 10 экспертов.

Соответствующую информацию сообщило издание, которое видело списки членов команды. Миссия запланирована на ближайшие дни.

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В МАГАТЭ сформировали состав миссии на ЗАЭС

Список членов команды, с которым ознакомилось NYT, включает руководителя ядерного агентства Рафаэля Мариано Гросси и 13 других экспертов из преимущественно нейтральных стран. Ни Соединенные Штаты, ни Великобритания, ни другие страны, которые россия презрительно считает несправедливо пристрастными из-за их поддержки Украины, не представлены,

– говорится в сообщении.

В МАГАТЭ отказались комментировать состав миссии. Однако представитель агентства подтвердил, что они "ведут активные консультации относительно неизбежной миссии" на станцию.

Последние новости о миссии МАГАТЭ

россия постоянно обстреливает Запорожскую атомную электростанцию, создавая угрозу ядерной катастрофы. После обстрелов кремль традиционно обвиняет в атаках ВСУ.

Предварительно известно, что российские оккупанты на станции ходят пьяные и с автоматами. Работнику ЗАЭС об этом рассказали люди, которым он доверяет. Добавили также, что там заминирована береговая линия гидроцеха.

Предварительно известно, что миссия МАГАТЭ должна отправиться на станцию через украинские территории. Владимир Зеленский объяснял, что Украина предложила путь, как нужно ехать МАГАТЭ согласно украинскому законодательству в оккупированную часть Украины на АЭС.

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