МАГАТЭ сформировало состав миссии на ЗАЭС, – СМИ
Источник:The New York Times
Международное агентство по атомной энергии уже сформировало состав комиссии, которая отправится в Украину. Предварительно известно, что на Запорожскую АЭС приедет глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси и более 10 экспертов.
Соответствующую информацию сообщило издание, которое видело списки членов команды. Миссия запланирована на ближайшие дни.
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В МАГАТЭ сформировали состав миссии на ЗАЭС
Список членов команды, с которым ознакомилось NYT, включает руководителя ядерного агентства Рафаэля Мариано Гросси и 13 других экспертов из преимущественно нейтральных стран. Ни Соединенные Штаты, ни Великобритания, ни другие страны, которые россия презрительно считает несправедливо пристрастными из-за их поддержки Украины, не представлены,
– говорится в сообщении.
В МАГАТЭ отказались комментировать состав миссии. Однако представитель агентства подтвердил, что они "ведут активные консультации относительно неизбежной миссии" на станцию.
Последние новости о миссии МАГАТЭ
- россия постоянно обстреливает Запорожскую атомную электростанцию, создавая угрозу ядерной катастрофы. После обстрелов кремль традиционно обвиняет в атаках ВСУ.
- Предварительно известно, что российские оккупанты на станции ходят пьяные и с автоматами. Работнику ЗАЭС об этом рассказали люди, которым он доверяет. Добавили также, что там заминирована береговая линия гидроцеха.
- Предварительно известно, что миссия МАГАТЭ должна отправиться на станцию через украинские территории. Владимир Зеленский объяснял, что Украина предложила путь, как нужно ехать МАГАТЭ согласно украинскому законодательству в оккупированную часть Украины на АЭС.
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