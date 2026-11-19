18 ноября ВАКС арестовал фигуранта дела "Карфаген" Андрея Осипова без права освобождения под залог. Юрист Роман Вербовский подчеркнул, что подозреваемый во время большой войны выезжал из Украины более 37 раз.

В эфире 24 Канала юрист рассказал, что сторона обвинения настаивала на содержании под стражей до 16 января из-за высокого риска давления на свидетелей и побега подозреваемого. Также он отметил, что контакты Осипова с верхушкой спецслужбы перестали быть тайной еще летом в ходе другого расследования.

Упреки генерала и манипуляции

Отдельно эксперт остановился на действиях другого подозреваемого по делу – генерала СБУ Сергея Дуки, который на заседании парламентской ВСК возмутился из-за публикации списков коллег, которые скидывались ему на залог. Юрист пояснил, что правоохранительные органы или прокуратура не обнародовали эти списки, однако появление этой информации в СМИ является общественно значимым из-за сообщений о добровольно-принудительном сборе средств.

Эти списки не были обнародованы ни официальными следственными органами, ни судом, ни прокуратурой, ни антикоррупционным бюро. Если они стали известны журналистам и те их обнародовали – это важная общественная информация, особенно с учетом сообщений в СМИ о добровольно-принудительном характере таких сборов,

– отметил юрист.

Он также назвал манипулятивными заявления чиновника о якобы имеющемся приговоре за государственную измену в отношении одного из детективов НАБУ. На самом деле детектива продержали в СИЗО в течение 5 месяцев, после чего следствие само отказалось от обвинений из-за отсутствия доказательств.

Роман Вербовский о деле "Карфаген": видео

Как расследования влияют на страну

Юрист категорически отверг упреки генерала о том, что расследования коррупции наносят ущерб имиджу Украины на переговорах с международными партнерами. Западные союзники, напротив, ценят системную борьбу с коррупцией на высшем уровне, а работа детективов стала единственным направлением, за которое государство получило похвалу в недавнем отчете Еврокомиссии по вопросам расширения.

Разоблачение улучшает нашу обороноспособность. Во-первых, цена коррупции становится выше, а во-вторых, это позволяет сэкономить огромные средства, которые затем государство может направить на закупку дронов, ракет и необходимого военного вооружения,

– подытожил эксперт.

Ранее ВАКС решил арестовать Андрея Осипова, а следствие оценило стоимость легализованного им имущества в более чем 42 миллиона гривен.