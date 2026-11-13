Уволил двух чиновников: в СБУ начали внутреннюю проверку в связи с делом "Карфаген"

Служба безопасности Украины начала внутреннюю проверку обстоятельств по фактам, изложенным в материалах антикоррупционного расследования по делу "Карфаген". Двух должностных лиц ведомства, фигурировавших в этом деле, уволили с занимаемых должностей.

Об этом 13 ноября сообщили "Схемы", получившие ответ на запрос от СБУ.

Ответ СБУ

В документе отмечается, что ведомство обеспечивает "полное содействие следствию" и активно ведет сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Однако конкретной даты старта внутренних проверок и круга фигурантов там не уточнили.

По приведенным данным НАБУ и САП, в июле 2026 года злоумышленники готовили нападение на мужчину возле столичного спортклуба и в режиме реального времени отслеживали передвижение его автомобиля через систему "Безопасный город". Доступ к городским камерам наблюдения осуществлялся по учетной записи работника Департамента защиты национальной государственности спецслужбы (ДЗНД) СБУ.

Представители СБУ не ответили журналистам, установили личность владельца аккаунта в ГЗНД и приняли ли против него меры. Вопрос о том, знали ли в ведомстве об этих фактах заявления детективов и каким образом перекрыли этот доступ к камерам видеонаблюдения, также оставили без ответа.

Отказ комментировать эти события и расследование генерал-майора на псевдоним "Аким" в ведомстве объяснили тайной досудебного расследования. Спецслужба подчеркнула, что производство ведет НАБУ, из-за чего ведомство не уполномочено разглашать сведения о расследованиях других правоохранительных органов.

По версии следствия под псевдонимом "Аким" на пленках НАБУ действовал Сергей Дука, бывший первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Напомним, за Сергея Дуку внесли залог в сумме 65 миллионов гривен, после чего 13 ноября его уволили из-под стражи. Другой подозреваемый, первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований Владимир Ценов, вышел из СИЗО 6 ноября после уплаты 15 миллионов гривен налога, а впоследствии чиновника отстранили.

Ранее мы писали и о том, что глава СБУ Александр Поклад уволил двух должностных лиц спецслужбы – фигурантов "Карфагена".