По делу Назария Гусакова проходят обыски во Львове и Киеве, – полиция

Утром 27 июня в полиции заявили, что проводят следственные действия по делу Назария Гусакова.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Что известно об обысках по делу Гусакова

Полицейские объяснили, что во Львове и Киеве обыскивают места жительства Гусакова, а также лиц, которых он привлек к сбору средств для закупки дорогостоящего препарата.

Речь идет о близких друзьях и знакомых, банковские карты которых он использовал для получения благотворительных взносов и у лица, которое помогало ему в переводе наличных и безналичных средств, собранных на донаты в криптовалюту,

– детализировали в ведомстве.

Правоохранители документируют возможные факты нецелевого использования благотворительных средств, а также устанавливают местонахождение лиц, которые могут быть причастны к вероятной преступной деятельности.

Уголовное производство начали по статье "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" Уголовного кодекса Украины.

В Департаменте киберполиции анализируют информацию о движении средств по криптовалютным кошелькам, куда могли выводить полученные взносы. Работники Государственной службы финансового мониторинга Украины проверяют движение средств по банковским счетам Назария Гусакова и других лиц, которые могли быть задействованы в сборе пожертвований.

Круг потерпевших, которые могли пострадать от мошеннических действий, еще устанавливают.

"Полицейские просят всех, кто переводил средства на эти сборы, пострадал от мошеннических действий или имеет любую информацию, которая может помочь следствию, обращаться к следователю Главного следственного управления по телефону: 099 302 15 24. Каждое свидетельство может быть важным для установления истины", – добавили в полиции.

Коротко о скандале с Гусаковым

Напомним, Назарий Гусаков имеет СМА – спинальную мышечную атрофию. Ему нужен дорогой препарат Evrysdi, поэтому парень собирал деньги.

Но Назарий живет во Львове, а этот город бесплатно обеспечил его лекарствами. Однако он говорил, что их недостаточно, а вообще нужны еще реабилитация и массажи.

Скандал вспыхнул, когда в интернете девушка попросила Назария обнародовать отчеты. Он резко ответил, мол, предоставит в виде исключения, но если нет доверия, то и не стоит донатить. Оказалось, что Гусаков не обнародовал ни одного отчета, хотя ему помогало много публичных людей.

Андрей Садовый написал, что этот случай может дискредитировать благотворительность в Украине. Владимир Зеленский отметил, что очень важно восстановить справедливость и избежать любой дискредитации сборов и волонтерства.

Сам Гусаков сейчас за границей. Скандал он объяснил так: много лекарств закупал неофициально и не отделял свои средства от пожертвованных. На криптокошелек якобы донатили покеристы из Латвии.