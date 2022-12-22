По дороге домой Зеленский встретился с Дудой: о чем говорили лидеры

Президент Владимир Зеленский 21 декабря посетил США, чтобы выступить в Конгрессе. По дороге домой он отправился в Польшу, где встретился с ее лидером Анджеем Дудой.

Глава государства опубликовал видео своей встречи. Также он рассказал, какой была тема разговора.

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Зеленский встретился с Дудой

Глава государства рассказал, что по дороге домой встретился с другом Украины – президентом Польши Анджеем Дудой.

Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году. Спасибо за неизменную и мощную поддержку!

– заявил Зеленский.

Смотрите видео встречи Дуды и Зеленского

По информации Офиса Президента, встреча состоялась в городе-спасителе Жешуве. Во время разговора лидеры затронули широкий спектр тем с акцентом на:

усилении обороноспособности Украины,

гуманитарных вопросах, чрезвычайно важных, в частности, для временных переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от войны.



Зеленский встретился с Дудой в Жешуве / Фото Офиса Президента

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