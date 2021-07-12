По двум причинам: почему Путин считает, что Украине не нужен Донбасс
Источник:сайт президента России
Владимир Путин заявил, что Украине якобы вообще не нужен Донбасс. Он в традиционной и абсурдной манере сказал, что Киев не настроен всерьез обсуждать особый статус региона.
Новый абсурд от Путина
Украина якобы устраивает на Донбассе "кровавые провокации" и представляет из себя "жертву". Об этом президент страны-агрессора заявил в своей циничной статье на украинском языке.
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Путин считает, что попыткой урегулировать ситуацию на Донбассе Киев просто привлекает к себе внимание каких-то "внешних покровителей и хозяев".
Глава Кремля уверяет, что Киеву, мол, Донбасс вообще не нужен. Для объяснения таких слов он даже придумал аж 2 причины:
- жители Донбасса "никогда не примут те порядки, которые им пытаются навязать силой, блокадой, угрозами";
- Украина не хочет договариваться с так называемыми террористическими "ДНР" и "ЛНР".
Все действия Украины якобы основаны на "постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага". А занимается этим Киев, по мнению Путина, "под протекторатом западных государств".Обратите внимание! Украина на всех международных площадках говорит о важности урегулирования конфликта на Донбассе и выполняет обязательства, в то же время Россия упорно все игнорирует. К примеру, именно Москва уже длительное время блокирует обмен пленными.
Что известно о статье Путина
- В своей писанине глава Кремля рассказал об "историческом единстве украинцев и россиян". Он даже назвал произведения Шевченко, Сковороды и Котляревского не украинским, а "общим достоянием".
- Войну и агрессию на Донбассе Путин назвал всего лишь "стеной непонимания".