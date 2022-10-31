По Харькову и Черкасской области были прилеты: враг ударил по критической инфраструктуре

Российские оккупанты в очередной раз ударили ракетами по Харькову и Черкасской области. По всей Украине звучит воздушная тревога.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. Есть ли жертвы или пострадавшие в результате атаки – пока неизвестно.

В Харькове есть прилеты

Два прилета по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе,

– заявил мэр.

Атака Черкасской области

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры Черкасской области. В связи с этим часть области обесточена.

"Аварийные службы работают", – подчеркнул глава региона.