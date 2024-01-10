Высокая вероятность жертв: Россия попала в гражданский объект в Харькове

10 января российские военные атаковали Харьков. Известно, что в городе прогремели несколько взрывов. Жителей призвали не покидать укрытий.

Поздно вечером россияне нанесли очередной коварный ракетный удар по Харькову. О том, что в городе раздаются взрывы, сообщили СМИ. Мэр Игорь Терехов призвал жителей быть осторожными.

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Россияне попали в гражданский объект

В 22:48 Игорь Терехов отметил, что враг попал в гражданский объект. По словам городского головы, высока вероятность жертв среди находившихся в нем людей. Также известно, что на стоянке поблизости горят автомобили. По предварительной информации, есть разрушение здания. Туда уехали все соответствующие службы.

Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что под удар попал Киевский район города.

В 23:08 Олег Синегубов написал, что предварительно шесть пострадавших в результате российских обстрелов. Всю необходимую помощь оказывают медики.

По Харькову снова бьют ракетами. Будьте осторожны,

– написал Игорь Терехов в 22:31.

Предшествовало его уведомлению уведомления от Воздушных сил ВСУ. В роде войск в 22:31 призвали жителей Харькова переходить в укрытие.

Через минуту глава ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты наносят удары. Он призвал находиться в укрытиях жителей Харькова и области.

В 22:42 начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, известный в телеграме как "Генерал Марсель", отметил, что в воздушном пространстве над регионом отсутствуют ракеты врага. В то же время, по его словам, угроза новых ракетных ударов сохраняется. Следовательно, он попросил к отбою воздушной опасности укрытий не покидать.

В очередной раз вражеские удары были нанесены из района Белгорода, предварительно с ЗРК С-300. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается,

– написал он.

Отметим, что паблики Белгорода около 22:30 начали писать о взрывах в регионе. Сообщалось, что связаны они с "работой вооруженных сил России".

Обратим внимание, что в 21:32 Воздушные силы сообщали о том, что в Харьковской области воздушная тревога связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Следовательно, была угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.

В 22:40 Воздушные силы написали, что существует угроза применения баллистического вооружения с востока. Воздушная тревога на данный момент была объявлена не только на Харьковщине, но и Сумщине.