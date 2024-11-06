"Давно такого не было": Терехов рассказал об особенности ночного обстрела Харькова

Российские военные фактически ежедневно обстреливают Харьков управляемыми авиабомбами, а также ракетами С-300. Впрочем, последняя атака по городу оказалась несколько другой.

К вечеру 5 ноября россияне запустили по Харькову дрон типа Shahed-136. Также есть вероятность, что удар нанесли российским аналогом "Шахедов" – "Герань-2". Об этом подробнее рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Детали ночной атаки по Харькову

Впервые за довольно длительное время Харьков атаковали "Шахедами". Мобильным группам удалось сбить дрон-камикадзе над Шевченковским районом города. Обломки упали на дорожное покрытие, также в некоторых домах были повреждены окна.

В прокуратуре Харьковщины рассказали, что город, по предварительным оценкам, могли атаковать дронами "Герань-2", которые являются прямыми российскими аналогами иранских "Шахедов". В то же время на деталях, которые остались после сбивания дрона, есть соответствующие отметки, что облегчат и ускорят окончательную оценку экспертов.

Атакуют каждый день, но обычно это КАБы, С-300 или С-400. А вот "Шахедов" действительно не было очень долго. Последняя атака "Шахедами" была весной, когда погибло трое работников ГСЧС. После того до сегодня (5 ноября – 24 Канал) "Шахедов" не было,

– отметил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Добавим, что атака, о которой вспомнил мэр Харькова, состоялась 4 апреля этого года. Россияне нанесли двойной удар по жилому дому, из-за которого и погибли трое работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Стоит также заметить, что под обстрелами ночью 6 ноября оказалась также и Харьковская область, в том числе и Купянск, где продолжается эвакуация местных.