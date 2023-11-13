Россия ударила по автомобилю в Херсоне: пострадали 2-месячный ребенок и его мать, есть погибший

Страна-агрессор продолжает совершать преступления против гражданского населения. В полдень оккупанты в пригороде Херсона обстреляли из артиллерии авто, в котором находился младенец и его родные.

Семья как раз возвращалась из медосмотра, куда возили 2-месячную девочку, когда враг открыл огонь из артиллерии. В результате попадания автомобиль загорелся.

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Два человека ранены, один погиб

Двухмесячный ребенок получил минно-взрывное ранение головы. Сейчас его госпитализировали. Девочка находится в состоянии средней тяжести. За жизнь ее 36-летней мамы борются врачи. Женщина находится в тяжелом состоянии.

Мужчина, который был за рулем, погиб. Вероятно, это 64-летний дедушка ребенка. Личность установит экспертиза, поскольку тело выгорело практически полностью.

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Херсон находится под вражескими ударами

В 14:00 глава Херсонской ОВА Роман Мрочко предупредил, что город обстреливают с временно оккупированного левого берега.

Перейдите в более безопасные места! Не находитесь на открытом пространстве!,

– призвал Мрочко.

По состоянию на 14:40 Херсон до сих пор остается под массированным огнем российской армии.

Оккупанты систематически обстреливают Херсонскую область