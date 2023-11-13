Россия ударила по автомобилю в Херсоне: пострадали 2-месячный ребенок и его мать, есть погибший
Источник:Игорь Клименко
Страна-агрессор продолжает совершать преступления против гражданского населения. В полдень оккупанты в пригороде Херсона обстреляли из артиллерии авто, в котором находился младенец и его родные.
Семья как раз возвращалась из медосмотра, куда возили 2-месячную девочку, когда враг открыл огонь из артиллерии. В результате попадания автомобиль загорелся.
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Два человека ранены, один погиб
Двухмесячный ребенок получил минно-взрывное ранение головы. Сейчас его госпитализировали. Девочка находится в состоянии средней тяжести. За жизнь ее 36-летней мамы борются врачи. Женщина находится в тяжелом состоянии.
Мужчина, который был за рулем, погиб. Вероятно, это 64-летний дедушка ребенка. Личность установит экспертиза, поскольку тело выгорело практически полностью.
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Херсон находится под вражескими ударами
В 14:00 глава Херсонской ОВА Роман Мрочко предупредил, что город обстреливают с временно оккупированного левого берега.
Перейдите в более безопасные места! Не находитесь на открытом пространстве!,
– призвал Мрочко.
По состоянию на 14:40 Херсон до сих пор остается под массированным огнем российской армии.
Оккупанты систематически обстреливают Херсонскую область
- За минувшие сутки противник совершил 53 обстрела, выпустив 279 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников, авиации. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. 1 человек погиб, еще 1 – получил ранение.
- 12 ноября враг, вероятно, с Су-35, ударил ракетой по научной библиотеке имени Олеся Гончара.
- Также в тот день утром из-за российского обстрела на собственном дворе погиб 64-летний мужчина. Он получил взрывную травму, несовместимую с жизнью. Жена погибшего госпитализирована в состоянии средней тяжести со взрывной закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями ног и сотрясением головного мозга.