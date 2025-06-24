По иранскому сценарию: в ОП сказали, может ли Трамп так же вмешаться в войну в Украине
- Дональд Трамп установил перемирие на Ближнем Востоке после ударов США по ядерным объектам Ирана, что может быть примером для действий против России.
- Подоляк отметил, что переговоры с Владимиром Путиным неэффективны, поскольку это лишь стимулирует его продолжать экспансию.
Дональду Трампу удалось установить, хоть пока нестабильное, но перемирие на Ближнем Востоке. Это произошло именно после мощных ударов США по ядерным объектам в Иране.
Теперь президент США имеет инструменты, которые может применить и против России. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в разговоре с 24 Каналом отметил, какие выводы относительно войны в Украине можно сделать на примере ситуации на Ближнем Востоке.
К теме Победа Трампа или хитрая манипуляция Израиля: как удары США по Ирану открыли Ящик Пандоры
Действовать только через силу
Подоляк отметил, что базовый вывод очень прост – надо заставить агрессора сесть за стол переговоров, а получить прекращение войны можно только через силу.
В этом случае именно через силу – через фундаментальные удары США по территории Ирана и, безусловно, давление Израиля, удалось четко поставить точки над "і" в конфликте на Ближнем Востоке,
– подчеркнул он.
Поэтому, по мнению советника главы ОПУ, Дональд Трамп является триумфатором, которому удалось довольно быстро выйти из такой фундаментальной войны. В то же время некоторое время перемирие еще будет нарушаться, и президенту США придется еще не раз делать эмоциональные заявления и прибегать к дипломатическим шагам, чтобы успокоить ситуацию.
В условиях российско-украинской войны, как заметил он, также нет никаких опций по уговорам Владимира Путина остановиться. Это будет работать наоборот и побуждать его продолжать экспансию и масштабировать удары по гражданским кварталам, как сегодня, 24 июня, по Днепру.
С Путиным тоже можно разговаривать только с позиции силы. Можно долго его уговаривать, делать вид, что он является "глобальным игроком", но на самом деле он – такой же воздушный шарик, как и власть в Иране,
– объяснил Подоляк.
Соответственно, если жестко давить на Россию, тогда можно получить достаточно быстрые триумфальные результаты. Трамп, по мнению советника главы ОПУ, сделает соответствующие выводы.
Потому что нельзя толерантно относиться к агрессору, который гораздо больше, чем Иран, ломает глобальные правила. Россия предлагает перестроить мир через насилие, и ты или это принимаешь и тогда ты не доминируешь, а доминирует она, или ломаешь ее,
– уверен Михаил Подоляк.
Он добавил, что чтобы сломать Россию не нужно наносить удары по ее территории. Необходимо существенно увеличить экономическое давление на нее и значительно нарастить милитарную поддержку Украины.