По колено в снегу: на Закарпатье работников Укрзализныци отправили косить бурьян
Источник:фейсбук Сергея Чернея
На Закарпатье работников Укрзализныци заставили косить бурьян зимой. На обнародованном видео видно, что делали они это по колено в снегу.
Красноречивый видеоролик опубликовал Евгений Черней. Как известно, инцидент произошел в селе Пасека Мукачевского района.
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На видео можно увидеть, как люди в униформе косят бурьян, находясь в снежных сугробах. К тому же на улице в это время идет снег.
Хватит переживать, что зима не отходит, жаловаться, что где-то дороги не чистят. Будьте оптимистами, как сотрудники УЗ, и готовьтесь к лету,
– подписал видео Евгений Черней.
В то же время один из пользователей соцсетей пояснил, что мужчины работают на колеях, и должны "косить" кусты, не траву.
"На видео кустов мало, но это возле дороги или переезда. Но ребята за день проходят не один километр", – написал комментатор.
Работников Укрзализныци отправили косить бурьян: смотрите видео
Реакция соцсетей:
- "Абсолютно здоровые люди выполняют указания руководителей";
- "Чистая правда. После этого видео, я наконец успокоилась, что не сошла с ума и глаза мои меня не подводят. Я эту "картину маслом" видела собственными глазами. Лишь не понимала, что они там делают в снегу с теми косами, теперь уже знаю, траву искали";
- "Значит надо круглый год косить. А мы не знали. Теперь будут знать все";
- "Задачи и указания – неадекватные";
- "Не удивили. Сам, когда работал на железной дороге, лично косил траву по колени в снегу в марте".
Заметим, что сообщение за 2 дня собрало уже более 250 реакций, 56 комментариев и 1,2 тысячи распространений.
Полный текст публикации Сергея Чернея:
Закарпатцы! Хватит переживать что зима не отходит, жаловаться, что где-то дороги не чистят и тому подобное ... Будьте оптимистами, как работники Укрзализныци и готовьтесь к лету!!!