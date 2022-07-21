По Крымскому мосту и дворцу путина: куда и почему ВСУ смогут бить с HIMARS

В россии за последние несколько недель чрезвычайно сильно пригорет. А все потому, что украинские военные эффективно используют ракетные установки HIMARS, предоставленные США.

Напомним, что министр обороны Алексей Резников в очередной раз подчеркнул международным партнерам цели Украины. Он подчеркнул, что с помощью дальнобойных ракет ВСУ не будут бить с ракетных установок HIMARS по территории россии и Беларуси. Для нас очень важно отвоевывать свои территории, захваченные врагом. Поэтому наша публикация носит скорее сатирический характер.

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В настоящее время Украине поставляют ракетные установки с высокоточными снарядами GMLRS. Они способны попадать в цель на расстоянии до 80 км. А теперь представьте, что арсенал пополнят боеприпасами, чье эффективное расстояние – до 300 километров. Вот мы сделали это и допустили, по каким объектам ВСУ должны бить в первую очередь.

HIMARS помогают ВСУ

Дисклеймер.Да и вообще, оккупанты постоянно забывают тушить сигареты и играют со спичками на складах, что мы всячески поощряем. Так держать!

Если серьезно, то Украина продолжает получать вооружение от международных партнеров. Более четырех месяцев полномасштабной войны наши военные продемонстрировали всю свою мощь и несокрушимость. А также высокий профессионализм, что особенно ценят министры обороны в ряде стран мира. Поэтому хоть нас и снабжают оружием для обороны, оно имеет большой потенциал уничтожать врага.

В частности, те же ракетные установки HIMARS, о которых мы поговорим дальше. Напомним, что это – высокомобильная артиллерийская ракетная система. Которую особенно полюбили военные по всему миру благодаря возможности быстро передвигаться и молниеносно поражать позиции врага. Для последних хуже всего то, что ее используют для применения тактики "стреляй-и-беги". Когда за считанные минуты совершена атака, а после этого от HIMARS и след остыл.

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Вам следует запомнить три цифры:

Подготовка к стрельбе – 60 секунд;

Максимальная скорость движения – до 85 километров в час на трассе;

Максимальная дальность поражения – до 300 километров, если использовать ракеты MGM-140 ATACMS.

Пока нам только не хватает закрыть вопрос с третьим пунктом. Он может иметь решающее значение в войне против россии. Вернее помочь не только выбить врага, но и вернуть территории, которые он захватил как во время полномасштабного вторжения, так и до этого.

Дальнобойные ракеты могут спасти тысячи жизней

Только на прошлой неделе враг совершил ряд террористических актов на территории Украины. Каждый в нашем государстве оплакивал жертв ракетного удара по Виннице. Каждый ежедневно переживает за Николаев, Харьков, Днепр, Одессу и другие города и села.

За эти дни враг унес жизни у нескольких десятков украинцев. А в то время жители россии радовались и гордились своими бойцами-террористами. Вот несколько комментариев:

"подарок от всех россиян, от наших военных к пятнице. Надо отмечать";

"красота";

"супер";

"люблю на такое смотреть";

"укатайте их всех";

"за 8 винницких трупов я сейчас открою бутылочку шампанского";

"такие атаки должны быть каждый час";

"слава путину";

"за Новую Каховку".

Это вам короткое напоминание о том, что виноват абсолютно каждый россиянин. А не только путин, военное командование, а также сами бойцы армии страны-агрессорки.

И именно поэтому нам очень важно иметь на вооружении дальнобойные ракеты в паре с HIMARS. Такая "коллаборация" может спасти сотни, а то и тысячи жизней. В частности, на временно оккупированных территориях. Мы ведь точно не знаем, с какими ужасами сталкиваются запорожцы и херсонцы.

Напоминаем, что ВСУ никогда не бьют по мирным жителям. Именно с этой целью наши военные просят людей выезжать с горячих точек, а также временно оккупированных территорий. Мы ведь уже неоднократно стыкались с тем, что для врага украинцы – живой щит. А мы же ценим абсолютно каждую жизнь наших граждан. Для нас человеческая жизнь – самая высокая ценность!

На оккупантах тестируют демоверсию

Напомним, что сейчас Украине не предоставляют ракеты, которые могли бы бить на расстояние до 300 километров. Поэтому будем считать, что оккупантам повезло. У них демоверсия ударов, которые могут совершать ВСУ с помощью HIMARS. Но и от этого врагам безумно пригорает. Это при том, что наше государство получило по состоянию на сегодняшний день всего 9 таких установок, а к концу июля их будет 12.

Актуально Украина ведет переговоры с США о поставках ракет к HIMARS, которые способны бить на 300 километров

Пока мы можем бить только на расстоянии до 80 километров. Но и этого предостаточно. Если учитывать, что вражеская артиллерия способна атаковать на расстояние до 50 километров, то это уже крепко развязывает нам руки. Более того, за прошедшие несколько недель мы уже насыпали врагу, что вдохновило задумываться над предоставлением Украине именно дальнобойных снарядов. А нам это позволило немного пофантазировать на тему того, куда бы мы били в первую очередь.

А теперь представим, что по всей линии фронта стоит множество установок HIMARS. И все они снабжены ракетами MGM-140 ATACMS. Куда бы вы хотели, чтобы ВСУ ударили в первую очередь? Проголосовать вы сможете в конце материала. А пока айда вместе знакомиться с возможными мишенями.

Поскольку эти ракеты бьют до 300 километров, то наши цели должны быть на расстоянии не более 250 километров от линии фронта. Это позволит и HIMARS оставить целыми, и врага ликвидировать.



С помощью дальнобойных ракет можно поразить ряд целей / Коллаж 24 канала

Крымский мост и еще несколько объектов, которые можно уничтожить

1. Крымский мост

Это, пожалуй, самый обсуждаемый объект, который хотят уничтожить не только украинские военные, но и международные партнеры. Хотя об этом напрямую и не говорят, но намеки об этом раздаются от руководителей многих оборонных ведомств. И для этого есть все основания. Прежде всего следует понимать, что полуостров Крым оккупирован русскими военными. Так что, по сути, он – часть Украины. А это значит, что у нас есть полное право распоряжаться им так, как сами захотим.



Крымский мост давно пора убрать / Скриншот deepstatemap

россиян в этом случае можно сравнить с теми дрянными соседями, которые решили испортить фасад дома. Для этого они влепили на него жуткий балкон – в нашем случае Крымский мост – и очень гордятся. Так какова наша задача? Правильно, демонтировать это безобразие. Что и нужно сделать в первую очередь.

Напомним, чтоОни используют его для завоза на полуостров как живой силы, так и техники. Так что пора навести с этим порядок!

К слову Украина может уничтожить кремль, атакуя Крымский мост "Гарпунами", – экс-командующий НАТО

2. Севастопольская военно-морская база вмф россии

Мы ежедневно напоминаем вам об угрозах ракетных ударов с акватории Черного моря. А хотелось бы сделать все для того, чтобы избавиться от опасности с этого направления. Для этого, например, из Одессы можно выпустить несколько ракет по военно-морской базе в Севастополе. Во-первых, это еще больше напугает россиян, которые и так убегают из временно оккупированного Крыма. Во-вторых, это может спасти десятки жизней украинцев, которые на Юге ежедневно страдают от обстрелов.



Морской флот оккупантов несёт немалые потери / Скриншот deepstatemap

Если же удастся натворить беды с вражескими судами – а они расположены гораздо ближе – вообще будет счастье. Вы же помните крейсер "Москва", сбитый украинскими ракетами "Нептун". Мы были бы не против, если бы лодки оккупантов повторяли его подвиг одна за другой.

3. Авиабазы россиян

В последнее время враг не очень охотно залетает на территорию Украины с помощью самолетов и вертолетов. На это есть веские причины, ведь наши военные искусно "приземляют" воздушные суда оккупантов. Но было бы неплохо, если бы мы имели возможность лишить их еще и баз для вылетов и ремонта. Добавить, так сказать, немного хлопот. Вы ведь помните, что проблемы с логистикой делают россиян слабее, приближая нас к победе.

Мы бы не против, если бы ВСУ ликвидировали, например, аэродромы Морозовск, Таганрог-центр и Ростов-центр в Ростовской области. Не лишним было бы уничтожение Ейска в Краснодарском крае, а также аэродромов Джанкой и Бальбек во временно оккупированном Крыму.



Враг не сможет использовать эти аэродромы / Скриншот deepstatemap

Особенно актуальными, хоть и не вблизи линии фронта, остаются аэродромы в Беларуси. Пора на тертые пляцки – то есть к плоскости с равномерной корочкой – превратить аэродромы Мачулищи, Барановичи и Лиды. Уж очень оттуда донимает нас враг.



Аэродромы в белоруси заждались HIMARS / Скриншот deepstatemap

4. Военные полигоны

Поскольку мобилизация в россии продолжается, враг активно использует полигоны вблизи границ с Украиной. Разумеется, сейчас у нас нет необходимого оружия для их уничтожения, но благодаря тем же ракетам можно устроить настоящие вечеринки для оккупантов. Фейерверки гарантированы.

Например, можно ударить по Кузьминскому полигону, что в Ростове-на-Дону. Интересно, что 28 апреля 2015 года российские захватчики уже устраивали там репетицию. Тогда на территории взорвался боекомплект САУ. Что тогда враг не смог овладеть спички, что сейчас не сможет. А мы ему в этом поможем.

Подобная судьба может постичь, например, Кадамошский и Каменск-Шахтинский полигоны, а также военный объект в Богучарах.

5. Дворец путина в Геленджике

Пожалуй, не существует человека, который хотя бы раз не слышал о дворце путина в Геленджике. Роскошное поместье стоит на горе с видом на Черное море. Идеальный вариант отдыха для старого маразматика. И хотя в нынешних условиях мы не сможем до него добраться, есть шанс ударить по самолюбию диктатора после освобождения, например, Запорожской области. Тогда можно будет отправить путину ящик "черешни" из Мелитополя.

Согласитесь, крайне эпически будет уничтожить дворец диктатора ракетой за несколько миллионов долларов. Особенно если учитывать, что он обошелся путину более чем в миллиард евро.



Уничтожить путинский дворец в Геленджике можно из Мелитополя / Скриншот deepstatemap

Бонус: кремль

Мы, как и вы, очень хотели бы увидеть яркие фейерверки на красной площади. К сожалению, для этого понадобится какое-то еще более крутое оружие. Но мы не исключаем, что и его нам предоставят. Просто запаситесь терпением. Но, справедливости ради, нам бы хотелось уничтожить кремль уже тогда, когда в него поместят самого путина. А то будет какой-то перевод ракет, если честно.



Куда бы вы направили ракету, если бы управляли HIMARS / Коллаж 24 канала

Что же касается базовых боеприпасов, которые нам уже предоставляют вместе с HIMARS, то их мы с удовольствием будем использовать в дальнейшем для освобождения Украины от оккупантов. Напомним, что каждый уничтоженный вражеский склад сильно сковывает движения врага. Это мы уже видим на Донбассе, где российские захватчики никак не могут претворить в жизнь запланированное. И не смогут!

Куда направить ракеты в первую очередь

Мы в начале материала говорили, что вас ожидает определенная интерактивность. Представьте, что вы управляете ракетной установкой. И от вас зависит, какая вражеская цель превратится в руины. Что вы выберете?