По Львовщине били из Черного моря: две крылатые ракеты удалось сбить

Утром 15 мая враги обстреляли ракетами Львовщину. Удары нанесли с Черного моря. Две ракеты удалось сбить подразделениям зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад".

В Воздушном командовании "Запад" подчеркнули, что враги хотели попасть в объект инфраструктуры во Львовской области. Вероятно, что запуск осуществляли с подлодок.

По теме Ночью оккупанты били из "Ураганов" по Днепропетровщине: попали между селами

Ракетных ударов по Львовщине было несколько

В Воздушных силах ВСУ рассказали: ракетных ударов было несколько. Украинским подразделениям удалось сбить 2 ракеты.

Россияне попали в военный объект

Несколько деталей об обстреле сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что ракеты целились в военный объект в области. Пока информации о раненых и жертвах нет, однако всю информацию, в том числе и о масштабе разрушений, уточняют.

Обстрел произошел около 4:30 – 5:10 утра. В это время звучала воздушная тревога. Сирены прозвучали в западных, центральных, северных и южных областях.

Отметим, что взрывы слышали и жители Львова – их прозвучало несколько. Сигнал об отбое раздался уже в скором времени – около 5:20.

Что известно о предыдущем ракетном обстреле Львовщины: коротко

В предыдущий раз враг ударил по Львовщине и областному центру, в частности, 3 мая.

Над областью ПВО зафиксировало сразу 6 ракет. Две избили, а еще одна попала в подстанцию ​​в Закарпатской области.

Остальные ракеты ударили по тяговым подстанциям.

Поэтому несколько районов Львова остались без водоснабжения и электроэнергии.

С задержкой из-за обстрела курсировали и поезда. Впоследствии график движения был восстановлен.

Также 2 медицинских учреждения во Львове пришлось перевести на автономное электроснабжение.

По словам мэра Андрея Садового, в течение нескольких дней львовянам подавали воду без электроэнергии.

В результате ракетного удара пострадали двое мужчин – 58 и 24 лет. Их задело взрывной волной.

Их доставили в больницу, где прооперировали. Сейчас жизни потерпевших ничего не угрожает.

В домах, находившихся рядом с местом удара, выбило окна.

Также вражеские войска обстреляли ракетами 3 мая Киев, Одессу, Винницу и другие города.

Смотрите в видео: оперативная сводка Генштаба за 15 мая