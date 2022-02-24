По Мариуполю ведется обстрел из "Градов"

Утром 24 февраля Россия начала войну против Украины. Страна-агрессор обстреливает "Градами" крупные города, в частности Мариуполь.

Видеозапись вражеской атаки обнародовали в социальных сетях. Об этом сообщает 24 канал.

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Россия начала войну против Украины

По Мариуполю ведется обстрел: видео

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