По маршруту Испания - Франция - Германия: Европа может построить новый газопровод

Чтобы снизить зависимость Европы от российского газа, страны-участницы НАТО рассматривают возможность строительства нового газопровода. В этом контексте они упомянули о проекте Midcat.

Речь идет о строительстве газопровода по маршруту Испания – Франция – Германия в ближайшие годы для доставки алжирского газа и СПГ.

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Фактически это переосмысление старого проекта экс-лидера Франции Шарля де Голля. Он в 1950-х годах предлагал доставлять алжирский газ на заводы в бассейне Рейна.

Восстановление нового трансграничного сообщения с Францией для доставки газа в самое сердце Европы находится в рабочих столах НАТО,

– пишет издание со ссылкой на источники в правительстве Испании.

Также сообщается, что в проекте заинтересована Германия, сильно зависящая от российского газа.

Что этому предшествовало

Ранее США обсуждали с европейскими партнерами диверсификацию поставок газа в Европу. Поскольку Запад опасается, что Россия может перекрыть поставки, если против нее будут введены санкции. Кроме того, Украина и Польша договорились о строительстве газопровода.

Вероятный незапуск "Северного потока-2": главное

27 января Германия заявила, что готова добавить "Северный поток-2" в список санкций против России в случае вторжения в Украину. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что "краеугольные камни европейского миропорядка не обсуждаются".

Владимир Зеленский 22 января пообщался по телефону с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Политик напомнил ей об угрозах, которые может создать Северный поток-2.

Кроме того, в Берлине сообщили, что в случае несоблюдения нормативных условий Россией компенсацию Германия платить не будет.

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