Все больше россиян, кажется, начали догадываться, что поддержка войны в Украине на диване и на фронте – это разные вещи. Поэтому они стараются избегать мобилизации всеми возможными способами.

Для этого прибегают и к простому бегству. Так, недавно в РосСМИ появилась информация, что по меньшей мере 20 мобилизованных, вероятно, сбежали из учебного центра в Ульяновске.

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Пошли праздновать и просто скрылись

Так, военнообязанные в честь российского Дня народного единства, который отмечаемого 4 ноября, законно покинули воинскую часть. Однако назад более 20 мобилизованных попросту не вернулись.

Сообщается, что часть из них уже могли повернуть назад. Интересно, что среди них мужчина с онкологическим заболеванием, которого вместо лечить отправляют умирать за царя.

По данным российских СМИ, информации о других военнослужащих пока нет, однако в отношении них силовики могут начать уголовное преследование. В самом же военкомате Ульяновской области от комментариев отказываются и не отвечают на звонки журналистов.

Судьба мобилизованных, отказывающихся воевать

Ранее появилась информация, что к мобилизованным россиянам, отказывающимся воевать, также применяют психологические и силовые методы "убеждения". Об этом рассказал сам уволенный из подвала на временно оккупированном Донбассе мобилизованный.

По его словам, после того, как он с другими мобилизованными написал рапорт об отказе от участия в боевых действиях, к ним неоднократно приезжали офицеры разных званий для проведения "воспитательных" бесед. Они, среди прочего, угрожали отказчикам расстрелом в лесу, а затем бросили в подвал на временно оккупированных территориях без еды и связи. Таким образом "руководство" надеялось убедить мобилизованных взять в руки оружие.

Проблемы россиян из-за войны

Кроме психологического давления на оккупантов, которые отказываются воевать, оказывают и вполне физическое. В частности, в сети распространили ролик, где один мобилизованный отказался воевать, из-за чего его вызвали из строя. Когда он вышел вперед, к нему выбежали двое полицейских, которые заломили мужчине руки.

Заметим, что на фронт "заботливая" Россия бросает не только онкобольных, но и граждан с инвалидностью. Так, в Донецке на медкомиссию отправили мужчину, у которого функционирует только один глаз. Там его "полечили" и отправили "отдавать долг родине".

Те же, кто попадает на фронт – ноют. В перехвате один из оккупантов пожаловался, что, несмотря на лапшу, которую вешают пропагандисты на уши россиянам, на самом деле на фронте у них очень серьезные проблемы.

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