По меньшей мере 5 убитых: в сети распространили видео с вероятным расстрелом украинских пленных
В сети распространили видео с вероятным расстрелом пятерых военнопленных украинцев. Омбудсман Украины уже направил письма в ООН и МККК, чтобы зафиксировать очередное военное преступление.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.
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Что известно о вероятном расстреле украинских пленных
В соцсетях начало распространяться видео с вероятной казнью безоружных украинских военных, попавших в плен к россиянам.
На обнародованном видео видно не менее 5 вероятно убитых военнопленных. Мы в очередной раз видим циничное пренебрежение к международному гуманитарному праву со стороны армии России,
– подчеркнул Лубинец.
Він повідомив, що вже направив листи до ООН та МКЧХ, щоб зафіксувати черговий воєнний злочин росіян.
"Ті, хто дає накази та виконує такі звірства, повинні нести сувору відповідальність", – наголосив омбудсман.
Зауважимо, що за інформацією в мережі, подія відбулася в селі Козача Локня на Курщині.
Нагадаємо, що раніше російський військовий 810 бригади морської піхоти зізнався у страті українського військовополоненого. Він розповів, що у грудні 2024 року розстріляв українського воїна в якого був уламок у нозі.