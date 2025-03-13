По меньшей мере 5 убитых: в сети распространили видео с вероятным расстрелом украинских пленных

В сети распространили видео с вероятным расстрелом пятерых военнопленных украинцев. Омбудсман Украины уже направил письма в ООН и МККК, чтобы зафиксировать очередное военное преступление.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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Что известно о вероятном расстреле украинских пленных

В соцсетях начало распространяться видео с вероятной казнью безоружных украинских военных, попавших в плен к россиянам.

На обнародованном видео видно не менее 5 вероятно убитых военнопленных. Мы в очередной раз видим циничное пренебрежение к международному гуманитарному праву со стороны армии России,

– подчеркнул Лубинец.

Він повідомив, що вже направив листи до ООН та МКЧХ, щоб зафіксувати черговий воєнний злочин росіян.

"Ті, хто дає накази та виконує такі звірства, повинні нести сувору відповідальність", – наголосив омбудсман.

Зауважимо, що за інформацією в мережі, подія відбулася в селі Козача Локня на Курщині.

Нагадаємо, що раніше російський військовий 810 бригади морської піхоти зізнався у страті українського військовополоненого. Він розповів, що у грудні 2024 року розстріляв українського воїна в якого був уламок у нозі.