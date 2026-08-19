Российского диктатора цитируют российские СМИ.
Путин готовится к возвращению оккупантов
Путин заговорил о возвращении своих оккупантов из зоны так называемой "СВО". Он призвал регионы заранее готовиться к этому, потому что, мол, военных вернется "много".
Речь идет о возвращении наших ребят с линии боевого столкновения после окончания "специальной военной операции". Много людей, их нужно трудоустроить,
– сказал диктатор.
По его словам, агрессоры будут возвращаться с "здоровыми амбициями", поэтому "серьезную работу" стоит начать заранее.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
В то же время, судя по словам российского диктатора, речь пока не идет о конкретных сроках окончания войны.
Напомним, Путин признал, что украинские атаки по стратегическим объектам в России наносят ей ущерб. Он преуменьшил серьезность последствий ударов и пытался убедить общественность, что тяжелыми они не будут.
К слову, советник ОПУ Михаил Подоляк назвал три фактора для завершения боевых действий: усилить ПВО для защиты гражданского населения, уничтожать военные производства России, в частности ракетные, и ликвидировать пусковые возможности врага у границы с Украиной.