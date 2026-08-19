Как сообщают вражеские пропагандистские СМИ, российский диктатор Владимир Путин признал факт нанесения ущерба экономике России в результате атак Сил обороны Украины на промышленность и инфраструктуру. По его словам, в Москве хорошо видят и понимают последствия этих ударов.

Что именно заявили в Кремле?

Во время своего выступления на заседании Рады по стратегическому развитию глава Кремля пытался убедить публику, что критической угрозы для государства эти удары не представляют.

"Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но ущерб они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем, видим и знаем", – заявил глава страны-агрессора.

Потенциал врага снижается

В ночь на 19 августа в России заявили о массированной атаке беспилотников на несколько регионов. По данным российских властей, дроны атаковали Москву, Ярославскую и Владимирскую области, а также промышленные объекты в Уфе.

Ранее в Самаре были поражены объекты ракетно-космического центра "Прогресс", где производят ракетоносители семейства "Союз". После предыдущего удара 15 августа на территории предприятия вспыхнул пожар площадью около 5 тысяч квадратных метров.

Несмотря на попытки российского руководства преуменьшить масштаб проблем, украинские удары существенно ослабляют экономические и логистические возможности России. Как уже сообщалось на нашем сайте, президент Владимир Зеленский отмечал важность системного сокращения военного потенциала агрессора.